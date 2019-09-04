Нурмагомедов описал план на чемпионский бой против американца Порье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объяснил, как он собирается победить американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Слова спортсмена приводит Sport24.

Нурмагомедов не смог ответить на вопрос о том, в каком раунде он хочет завершить поединок. Он признал, что Порье — жесткий соперник с большим опытом. «Когда я зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а потом — сдаться», — заявил россиянин.

Встреча Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. Порье — обладатель временного титула. Российский спортсмен получит за этот поединок более шести миллионов долларов.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.

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