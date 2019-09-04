Нурмагомедову придется избавиться от шести килограммов за два дня

Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову предстоит сбросить шесть килограммов для того, чтобы выступить на поединке против американца Дастина Порье в легкой весовой категории. Об этом ТАСС сообщил представитель команды россиянина.

Утром 4 сентября вес россиянина составил 76 килограммов.

Взвешивание бойцов пройдет накануне турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в Абу-Даби 7 сентября. В команде считают, что россиянин сможет согнать необходимый вес за четыре тренировки. «На каждом занятии мы сбросим по полтора килограмма», — сообщили в лагере 30-летнего россиянина.

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Нурмагомедов поспорит с Порье за звание чемпиона UFC в легком весе. Американец является обладателем временного титула: пояс был разыгран на фоне длительной дисквалификации россиянина. Оба бойца уже находятся в Абу-Даби.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел пять поражений. Также один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

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