Нурмагомедов объяснил желание боксировать

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объяснил желание попробовать себя в боксе. Его слова приводит Sport24.

«Хочу ли я дебютировать в боксе? Отец тоже удивился, когда узнал об этом. Позвонил, говорит, мол, тебе полностью голову отбили. Спрашивает, зачем мне бокс. Я хочу себя испытать, было бы интересно. Мэйуэзер — человек, который никогда не проигрывал. Отец, думаю, не поддерживает меня в этом», — отметил Нурмагомедов.

По словам россиянина, дебютировать в боксе ему помешал действующий контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По условиям соглашения, Нурмагомедову осталось провести два поединка под эгидой организации.

После победы над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018-го Нурмагомедов рассматривал возможность проведения боя с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. 42-летний боксер также проявлял заинтересованность в поединке, но к соглашению стороны не пришли.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он продолжает отбывать дисквалификацию за драку, устроенную после боя с Макгрегором.

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