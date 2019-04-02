Подравшийся с Макгрегором брат Нурмагомедова стал бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.

По словам чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, двоюродного брата Абубакара, контракт уже подписан. Команда бойца ведет с промоушеном переговоры о дебютном поединке.

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Абубакар Нурмагомедов был одним из секундантов Хабиба в октябрьском бою с ирландцем Конором Макгрегором. После победы российского спортсмена в октагоне и за его пределами началась потасовка. Брат чемпиона UFC подрался с Макгрегором, а сам Хабиб атаковал тренеров ирландца. По итогам разбирательства Нурмагомедовых дисквалифицировали, они смогут вернуться к выступлениям в октябре 2019 года.

До этого Абубакар Нурмагомедов выступал в американском промоушене Professional Fighting League (PFL). В качестве профессионального бойца ММА он одержал 15 побед, дважды проиграл и еще однажды свел поединок к ничьей.

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