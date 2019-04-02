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Глава UFC отказался верить в уход Макгрегора из MMA

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Дэйна Уайт

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не считает, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор действительно оставил спорт. Отрывок интервью функционера на Channel 8 опубликован на сайте организации.

«Верю ли я в уход Магкрегора из MMA? Нет. Считаю, что есть определенные вещи, которых ему нужно добиться. Думаю, Макгрегор хочет встречи с глазу на глаз. В ближайшие пару недель мы к чему-то придем», — сказал Уайт.

1 апреля соратник и друг Магкрегора российский боец Артем Лобов выразил мнение, что 30-летний ирландец может вернуться в спорт. Об уходе из MMA 30-летний спортсмен объявил в Twitter — точно так же Макгрегор заявлял о завершении карьеры в 2016-м.

Шестимесячная дисквалификация Макгрегора истекает в апреле. Он был отстранен от выступлений в октагоне из-за участия в беспорядках на UFC 229. Тогда Макгрегор подрался с секундантами российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

В своем последнем бою Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. После проигрыша ирландец неоднократно высказывался в пользу реванша.

Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в MMA. Он является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ирландец также становился обладателем пояса в двух дивизионах в британской организации Cage Warriors.

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