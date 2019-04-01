Друг Макгрегора намекнул на возвращение бойца

Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов поделился мнением относительно ухода из спорта Конора Макгрегора. Он выступил в эфире Ariel Helwani MMA Show.

«Одно я знаю точно. Конор обожает биться. Я знаю, что он приготовил нечто особенное для нас», — заявил 32-летний Лобов.

Макгрегор объявил об уходе из MMA 26 марта. Вскоре после этого боец опубликовал фото с тренировок по боксу.

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Срок дисквалификации 30-летнего ирландца истекает в апреле. Он был отстранен на полгода за участие в потасовке после его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Лобов — соратник Макгрегора по тренировкам в Ирландии. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В феврале Лобов подписал контракт с организацией Bare Knuckle FC.

Макгрегор — бывший чемпион UFC и Cage Warriors в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в MMA. Ирландец также провел один поединок по правилам бокса, в котором уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.

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