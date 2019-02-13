Друг Макгрегора променял UFC на кулачные бои

Бывший боец UFC Артем Лобов продолжит карьеру в кулачных боях. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист ESPN Ариэль Хельвани.

По информации журналиста, Лобов подписал контракт на три боя с промоушеном Bare Knuckle FC (BKFC). Дебютный поединок назначен на 20 апреля. Его соперником станет экс-боец UFC Джейсон Найт.

Хельвани отмечает, что размер гонорара Лобова будет шестизначным. Лобов также будет включен в долю с продаж платных трансляций (PPV). По условиям контракта с BKFC он также сможет выступать в других промоушенах смешанных единоборств.

Лобов покинул UFC 29 января по собственному желанию. Боец провел в промоушене шесть боев, четыре из которых проиграл. После ухода из чемпионата он заявил, что считает себя одним из самых успешных спортсменов в MMA.

Лобов — близкий друг ирландца Конора Макгрегора.

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