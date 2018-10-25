Друг Макгрегора ответил на предложение Кадырова подраться с другом Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов заявил, что готов провести поединок против соотечественника Зубайры Тухугова в Грозном. Так он ответил на приглашение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Лобов поблагодарил политика за внимание к смешанным единоборствам и поддержку спортсменов, однако отметил, что окончательное решение будет принято 26 октября. «Давайте дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC. Если Зубайру уволят, то буду рад принять ваше предложение. Скажу больше: все деньги, которые я получу с этого боя, где бы он ни состоялся, я отдам на пожертвования в детские дома», — заявил боец.

Ранее 25 октября Кадыров пообещал, что устроит бой между Лобовым и Тухуговым, если руководство UFC решит разорвать контракт с чеченским бойцом. В качестве варианта он предложил провести бой под эгидой клуба «Ахмат» в Грозном.

Спортсмены должны были встретиться 27 октября в главном бою турнира UFC Fight Night, однако Тухугов был отстранен из-за участия в беспорядках после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на UFC 229. Вместо него в октагон выйдет американец Майкл Джонсон. Лобов, близкий друг Макгрегора, из-за возможного увольнения Тухугова пообещал разорвать контракт с UFC.

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