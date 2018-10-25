Кадыров устроит бой друзей Нурмагомедова и Макгрегора

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что устроит бой россиян Зубайры Тухугова и Артема Лобова, поединок которых был отменен по решению Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в Instagram.

«Мы приветствуем дерзкие заявления... Это нам по духу и по нраву. Если получится так, что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова и Артема Лобова станет невозможен в рамках UFC, — добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему», — заявил Кадыров.

В качестве варианта он предложил провести бой под эгидой клуба «Ахмат» в Грозном при условии, что желание Лобова драться с Тухуговым — «это действительно мужской вызов, а не "пшик" на публику, как это стало модно в наше время».

Лобов 24 октября пригрозил UFC разрывом контракта, если промоушен не организует его бой с Тухуговым. Спортсмены должны были встретиться 27 октября. Однако чеченский боец был отстранен из-за участия в беспорядках после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на UFC 229. Вместо него в октагон выйдет американец Майкл Джонсон.

Лобов, как и Макгрегор, выступает за команду SBG Ireland. На его счету 16 побед и 15 поражений в боях по правилам ММА. Тухугов одержал 18 побед и 4 раза проиграл.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!