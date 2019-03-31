Макгрегор вызвал на бой «голливудскую актрису» Марка Уолберга

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вызвал на поединок актера Марка Уолберга. Об этом он написал в Twitter.

Макгрегор назвал Уолберга «голливудской актрисой» и отметил, что следующий бой хочет провести именно с ним. Ирландец заявил, что на кону будут все акции, намекая на то, что актер является акционером Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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19 марта ирландец заявил, что вернется в октагон, если получит акции UFC. Неделю спустя Макгрегор внезапно объявил о завершении карьеры в ММА. Сразу после этого бойца обвинили в сексуальных домогательствах.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл в титульном поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на его счету 21 победа и четыре поражения. Уолберг известен по съемкам в таких фильмах, как «Отступники», «Боец» и «Трансформеры». В 2017-м журнал Forbes назвал его самым высокооплачиваемым актером года.

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