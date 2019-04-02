Нурмагомедов сравнил Макгрегора с ревнивой женой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался, что считает манипуляцией заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в MMA. Его слова передает Sport24.

30-летний россиянин предположил, что Макгрегор не смог договориться с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о следующем поединке. «Конор хочет, чтобы они почувствовали, что будет, если он уйдет», — сказал Нурмагомедов. «Знаете, это как, когда ревнивая жена говорит, что уходит», — подытожил российский боец.

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Президент UFC Дэйна Уайт также сомневается в уходе Макгрегора из спорта. Глава промоушена предположил, что боец хочет добиться разговора с ним.

26 марта Макгрегор опубликовал запись в Twitter-аккаунте, где объявил об уходе из MMA. Нурмагомедов отреагировал на это фразой «в джунглях может быть лишь один король».

Нурмагомедов — последний соперник Магкрегора в MMA. Ирландец уступил российскому спортсмену в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2018-го. После их боя в октагоне и за его пределами вспыхнули беспорядки. Оба бойца получили дисквалификацию по решению Атлетической комиссии штата Невада.

30-летний россиянин не знает поражений. В его активе 27 побед в MMA. Поражение от Нурмагомедова стало для ирландского бойца четвертым в карьере. Он 21 раз одерживал победу и ранее обладал титулом чемпиона UFC в двух весовых категориях.

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