Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора об уходе из спорта. 30-летний боец опубликовал запись в своем Twitter-аккаунте.

«В джунглях может быть только один король. Только один», — написал россиянин.

Ранее 26 марта Макгрегор объявил об уходе из MMA. Подобное заявление боец делал и в 2016-м. Данное обстоятельство вызвало неоднозначную реакцию на слова ирландца в социальных сетях.

Еще в марте Макгрегор комплиментарно высказался в адрес Нурмагомедова, назвав его «грозным соперником». В разговоре с фанатами спортсмен положительно оценил вероятность повторного поединка с россиянином.

7 октября 2018-го Нурмагомедов вынудил ирландца сдаться в поединке на UFC 229. Таким образом, россиянин сохранил за собой титул чемпиона организации в легком весе. После боя оба приняли участие в массовой драке, что привело к их дисквалификациям. Решением Атлетической комиссии штата Невада Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев, Макгрегор — на полгода. Ирландец неоднократно заявлял о готовности провести реванш против россиянина. Окружение Нурмагомедова, в частности его менеджер Али Абдель-Азиз, не было заинтересовано в повторном поединке.

В преддверии боя на UFC 229 ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова. На пресс-конференции, приуроченной к событию, Макгрегор предложил россиянину выпить виски и нелестно отозвался о его отце.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 27 побед. Макгрегор четырежды уступал в поединках по правилам MMA. Ирландец одержал 21 победу и стал чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Он также завоевывал титулы в двух весовых категориях в бытность выступлений в британском промоушене Cage Warriors.

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