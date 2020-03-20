Мэйуэзер откажется от боев в 2020-м

Американский боксер Флойд Мэйуэзер отказался от планов по возвращению к боям в 2020 году. Об этом сообщает TMZ Sports.

На решение 42-летнего американца повлияли смерти близких людей: 11 марта мать троих детей боксера Джози Харрис обнаружили мертвой в собственном автомобиле, а затем Мэйуэзер узнал о смерти дяди Роджера — бывшего профессионального боксера и тренера Флойда.

Кроме того, на эмоциональное состояние боксера повлияла смерть его друга и бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лэйкерс» Коби Брайанта. Также, по сведениям TMZ, спортсмен обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса.

СМИ неоднократно поднимали тему возможного боя Мэйуэзера с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. 3 марта сообщалось, что американец рассчитывает заработать 600 миллионов долларов за поединок. Подобную сумму он объяснил тем, что считает данное противостояние для себя рискованным.

В декабре 2018-го Мэйуэзер провел выставочный поединок в Японии, а в августе 2017-го победил ирландца Конора Макгрегора — также представителя MMA.

В активе Мэйуэзера 50 побед в профессиональном боксе.

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