Блогер заставил белых прохожих извиняться на коленях перед афроамериканцами

Блогер заставил белых прохожих в Нью-Йорке извиняться на коленях перед афроамериканцами ради пранка. Видеотрансляция опубликована на YouTube-канале Smooth Sanchez.

Юноша подходил к жителям города и говорил, что работает на движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Он просил их встать на колени в память о смерти Джорджа Флойда. Большинство прохожих соглашались.

31 мая жители Хьюстона, США, собрались вместе, чтобы помолиться за семью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания. Во время молитвы присутствующие белые американцы преклонили колени и попросили прощения за годы расизма.

Демонстрации из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США, протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. Президент страны Дональд Трамп пригрозил развернуть вооруженную армию в бунтующих городах.

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