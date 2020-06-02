Трампа сравнили с фашистом за угрозу развернуть тяжело вооруженную армию

Заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего развернуть тяжело вооруженную армию в бунтующих городах, выглядят как фашистские. Такое сравнение сделал сенатор от штата Орегон, член Демократической партии США Рональд Ли Уайден, пишет The Washington Post.

Член палаты представителей от Кентукки Джон Ярмут считает, что таким образом Трамп объявил войну миллионам американцев и первой поправке к Конституции США (она гарантирует, что Конгресс не будет устанавливать государственную религию, запрещать свободное вероисповедание, ограничивать свободу слова или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями — прим. «Ленты.ру»). «Он [Трамп] является самой большой угрозой в нашей истории», — добавил Ярмут.

Конгрессмен от Демократической партии Джо Негус напомнил, что в 1957 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр развернул войска для борьбы с сегрегацией и защиты гражданских прав. По его словам, Трамп сделал обратное — развернул войска против граждан, выступающих за свои гражданские права.

Материалы по теме Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы

Кроме того, демократы осудили решение Трампа сфотографироваться рядом с Епископальной церковью США, из-за чего полицейские разогнали протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. При этом представители Республиканской партии похвалили американского лидера за демонстрацию силы. По словам политиков, мирные протестующие заслуживают того, чтобы их видели и слышали, а грабители и анархисты должны быть готовы к последствиям.

Как сообщалось ранее, Трамп пригрозил развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, если протесты не утихнут. Он посоветовал губернаторам штатов, где проходят демонстрации, развернуть тяжело вооруженную армию, чтобы «доминировать на улицах». По мнению американского лидера, протестующим нужно противостоять до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Протесты, начавшиеся из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого ареста, охватили десятки городов США. Демонстрации сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы сотрудникам правоохранительных органов будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!