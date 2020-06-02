Президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки. Его слова приводит ТАСС.

В ходе обращения к гражданам США американский лидер пообещал решить эту проблему. «Мы точно справимся, 100 процентов. Наша страна всегда выигрывает», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, участники и организаторы беспорядков получат длительные тюремные сроки. Американский лидер пояснил, что полностью поддерживает мирные акции протеста и назвал себя «союзником мирных демонстрантов».

Также глава Белого дома объявил о мобилизации всех ресурсов властей США для прекращения беспорядков.

Ранее Трамп призвал губернаторов стать более жесткими по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия. «Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на десять лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова», — заявил американский лидер.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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