В США призвали Трампа жестко подавить протесты

Американский сенатор Том Коттон призвал президента США Дональда Трампа жестко подавить протесты. Его слова приводит телеканал RT в своем Telegram-канале.

По словам Коттона, федеральное правительство должно вмешаться, так как полиция на местах перегружена, а политики не желают действовать.

«Мы всегда будем уважать право на мирный протест. Но сегодня вечером беспорядки, анархия и грабежи должны закончиться. Давайте посмотрим, как эти анархисты отреагируют, когда 101-я десантно-штурмовая дивизия окажется на другой стороне улицы», — заявил сенатор.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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