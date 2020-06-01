В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что «все эти случаи должны быть расследованы». «Я надеюсь, ваш коллега поправляется», — добавил он.
Дюжаррик также процитировал генсека ООН Антониу Гутерреша: «Когда нападают на журналистов, нападению подвергается общество, ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы».
В Миннеаполисе полицейские распылили в лицо Михаилу Тургиеву слезоточивый газ. В связи с этим посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста. «Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления», — указал посол Анатолий Антонов.
В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.