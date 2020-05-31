В США назвали терроризмом нападения на полицейских по время беспорядков

Власти США расценивают нападения на сотрудников полиции во время протестов как акты внутреннего терроризма. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США Кен Кучинелли, передает ТАСС.

Он также указал, что подобным образом рассматривается не только нанесение вреда здоровью правоохранителей, но и попытки их запугать.

Ранее сообщалось, что при столкновении протестующих с полицией два сотрудника получили ранения, один из них впоследствии скончался. Кроме того, поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами и применением военной силы. Он также призвал местных губернаторов и мэров быть жестче в отношении участников беспорядков. В противном случае, отметил Трамп, вмешаются федеральные власти.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!