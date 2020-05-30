Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии

Власти американской Миннесоты, охваченной бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, впервые в истории штата полностью мобилизируют Национальную гвардию. Об этом в субботу, 30 мая, заявил губернатор штата Тим Уолз в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC News.

«Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — отметил Уолз.

Также губернатор посчитал, что разгоревшиеся акции протеста уже не связаны со смертью Джорджа Флойда. Он назвал происходящее нападением на общество и «издевательством, прикрытым гибелью Флойда».

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По данным CNN, десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, где федеральные власти готовятся развернуть контингент военной полиции.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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