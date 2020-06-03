Названо число погибших за время беспорядков в США

По меньшей мере 11 человек погибли во время массовых протестов и беспорядков в США, которые начались после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда. Такое число назвал американский телеканал KTLA-5.

Жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство погибших были темнокожими. В Омахе убит был 22-летний афроамериканец. Вместе со своими сообщниками он избивал белого мужчину. У последнего с собой оказался пистолет, из которого он и застрелил одного из нападавших. При этом сотни человек по всей стране получили ранения, их точное количество установить невозможно.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Окленде был убит сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО). Он и его напарник получили огнестрельные ранения. Напарнику удалось выжить.

Американским властям уже предрекли расплату за смерти среди чернокожего населения. По мнению писателя Юджина Робинсона, такая драма повторялась в США уже не раз: народ протестует, ему обещают реформы, их не проводят. И так до следующего несправедливого убийства.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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