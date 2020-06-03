Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными результатами вскрытия погибшего после задержания полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами, свидетельствуют выводы Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота). В организме погибшего были обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Также американец страдал от проблем с повышенным кровяным давлением и закупоренными артериями.

«Смерть — это комплексный процесс, который зачастую протекает под воздействием множества пересекающихся факторов, в том числе физиологического стресса, сопровождающегося физическим насилием», — резюмировали эксперты.

В то же время независимая экспертиза, проведенная по инициативе семьи Флойда, показала, что он умер в результате удушения. Согласно их выводам, проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти мужчины.

Обнародованные 30 мая официальные результаты вскрытия показали, что мужчина скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации. Утверждалось, что задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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