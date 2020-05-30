Обнародованы результаты вскрытия погибшего в Миннеаполисе афроамериканца

Согласно обнародованным результатам официального вскрытия погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, он скончался не от удушения, а от ишемии, гипертонии и интоксикации. Об этом пишет Daily Mail.

В официальном заключении судмедэкспертов округа Хэннепин в Миннесоте говорится, что 46-летний Флойд умер от того, что его задержание усугубило имеющиеся болезни и находящиеся в организме отравляющие вещества. Адвокат семьи Флойд Бенджамин Крэмп утверждает, что в докладе судмедэкспертов не идет речи об умышленном использовании силы со стороны полицейских, один из которых не меньше восьми минут душил мужчину.

«Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил сегодня судмедэксперт. Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда», — сказал Крэмп. Он также заявил, что семья погибшего наняла независимых специалистов для проведения повторного вскрытия.

26 мая в Миннеаполисе после смерти местного жителя Джорджа Флойда вспыхнули протесты и массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией. На улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

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