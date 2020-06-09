Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в голливудском кинематографе. Ассоциация киноредакторов выпустила документ, запрещающий съемки подобных эпизодов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, сцены, предполагающие тесный контакт между актерами должны быть переписаны, вырезаны из сценария или воссозданы при помощи компьютерной графики.

Помимо этого указано, что режиссеры и актеры будут проводить прослушивания через специальное стекло. Также на съемочной площадке появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с COVID-19.

«Этот документ является первоначальным набором принципов и гайдлайнов. Мы все согласны сделать реалистичный первый шаг для защиты актеров и съемочной группы при открытии индустрии развлечений и медиа», — сказано в заявлении профсоюза актеров SAG-AFTRA.

Ранее стало известно, что производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. Для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения. Также на съемочных площадках будут ужесточены меры санитарного контроля: больше там не будет шведского стола, а портативный реквизит после каждой смены будут стирать.

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