Найдена альтернатива реальным путешествиям во время пандемии коронавируса

Мировые национальные парки и туристические сервисы нашли альтернативу реальным путешествиям во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Так, по информации издания, теперь туристы могут увидеть достопримечательности благодаря онлайн-трансляциям. Например, сервис Travel Curious начал организовывать туры в прямом эфире: авторы идеи уже провели виртуальные экскурсии по Нью-Йорку, Сент-Олбансу и Дублину.

Другой сайт — Discoverlosangeles.com — предлагает путешественникам взглянуть на самые посещаемые места Лос-Анджелеса: Голливуд, «Аллею славы» и Венис-бич.

Кроме того, управление по туризму Сент-Люсии предоставило возможность испытать полноценную поездку на остров. В официальном Instagram-аккаунте курорта ведутся прямые эфиры с танцевальных вечеринок, кулинарных мастер-классов с шеф-поварами и занятий по медитации на пляжах.

Еще один необычный способ скрасить досуг во время самоизоляции предложил океанариум Майорки, который организовал виртуальные туры по аквариуму, где обитает больше восьми тысяч морских существ. Портал Polar Bears International начал вести прямые трансляции из канадского города Черчилл для тех, кто мечтает увидеть северное сияние.

В марте туристы по всему миру массово бросились имитировать у себя дома отдых, отмененный из-за пандемии коронавируса, используя хештег #staycation в социальных сетях. Некоторые из них воссоздали точную копию любимых пляжей в гостиной, другие притворились, что занимаются серфингом, запрыгнув на стол и включив на заставке изображение океана.

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