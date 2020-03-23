Супруги сымитировали круизное путешествие дома после его отмены из-за пандемии

Супруги из Австралии не смогли отправиться в круизное путешествие из-за коронавируса и сымитировали его у себя дома. Об этом сообщает The Sun.

74-летние Норма (Norma) и Дэйв (Dave) забронировали десятидневный круиз по островам Тихого океана, чтобы отпраздновать 53-ю годовщину свадьбы. Однако из-за пандемии их планы сорвались.

Тогда муж и жена из Мельбурна оборудовали свою гостиную так, будто они в отпуске. Австралийцы надели халаты, расположились в шезлонгах и включили на телевизоре заставку с изображением моря.

Они также скрасили свой отдых вином и надели солнцезащитные очки, чтобы сделать атмосферу правдоподобной.

Их дочь сфотографировала родителей и поделилась снимком социальных сетях. «Круиз отменен? Нет проблем!» — подписала она публикацию.

Норма и Дэйв оказались не единственной парой, чьи планы рухнули из-за вспышки коронавирса. Так, лесбийская пара из штата Нью-Джерси (США) едва не лишилась свадебной церемонии, поскольку им пришлось отменить свадебный круиз в последний момент. Однако один из жителей соседнего города Уэстфилда предложил Джослин Киршнер и Даниэлы Кенмур свой «тайный» особняк для проведения торжества.

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