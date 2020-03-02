Отменившая круиз из-за коронавируса лесби-пара сыграет свадьбу в тайном особняке

Лесбийская пара из штата Нью-Джерси (США) чуть не осталась без свадьбы из-за вспышки коронавируса. Ей пришлось отменить свой свадебный круиз в последний момент. Решение быстро нашлось после того, как их история была освещена по телевидению. Один из жителей соседнего города Уэстфилда не остался равнодушным к проблеме Джослин Киршнер и Даниэлы Кенмур, предложив свой «тайный» особняк для проведения торжества. Об этом сообщает новостной портал TAPinto.net.

Бракосочетание девушек было запланировано на 6 марта 2020 года. Церемония, рассчитанная на 75 человек, должна была пройти на норвежском круизном судне. Однако за три недели до заветной даты круизная компания изменила политику своей деятельности в связи со вспышкой пневмонии COVID-19. Фирма оповестила всех пассажиров о необходимости предоставить их паспорта и подтверждения, что они не ездили в Китай, а также не имели контакты с зараженными за последние 30 дней. Многим из приглашенных на свадьбу пришлось отказаться от поездки из-за нехватки времени для оформления подтверждений или потому, что у них не было паспортов. В итоге паре пришлось отменить свои планы, сообщаетcя на сайте телеканала ABC-6.

Однако помолвленные не впали в отчаяние и добились того, чтобы их история получила огласку в СМИ. Вскоре эта идея принесла свои плоды. Джеймс Уорд не остался равнодушным к проблеме Дэниэлы и Джослин, несмотря на то, что никогда не был с ними знаком. Он пригласил их в свой особняк в Уэстфилде для проведения свадьбы. Здание имеет свой сайт и является популярным местом для проведения мероприятий. При этом данную недвижимость называют «самой потаенной» в округе Юнион. «Иногда нужно просто помогать людям», — объяснил Уорд свой поступок.

Позднее мэр города Уэстфилда выразила желание провести церемонию бракосочетания, которая пройдет шестого марта. Так как дата торжества не изменилась, пара будет ожидать всех приглашенных гостей в особняке Уорда. В то же время девушки надеются, что круизная компания возвратит им оставшуюся часть потраченных денег.

Супругам из американского города Ламбертон в Северной Каролине повезло еще больше: накануне своей 70-й годовщины свадьбы они разбогатели на 768,86 тысячи долларов (48,8 миллиона рублей). Такой большой выигрыш им принес лотерейный билет. Победа в лотерее совпала с годовщиной свадьбы и днем рождения одного из супругов. На выигранные деньги они планируют отправиться в круиз и отметить годовщину.

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