В сети обсудили самые неловкие и постыдные случаи на свадьбах

Телеведущий Джимми Фэллон предложил подписчикам поделиться самыми странными, неловкими и постыдными историями, которые случались с ними на свадьбах, и обсудить их. В Twitter для таких постов он запустил хештег #WeddingFail («Провал на свадьбе»). Об этом сообщает The Sun.

Фэллон вспомнил о случае, который однажды приключился с ним, когда он был гостем на свадьбе. По словам телеведущего, он решил поздравить мать невесты с праздником ее дочери, но в итоге выяснил, что женщина была ее сестрой.

Пользовательница с ником Art4all рассказала о том, как была гостьей на свадьбе своего лучшего друга. Неловкий момент наступил тогда, когда мать жениха сказала девушке, что хотела бы, чтобы он женился на ней, а не на своей невесте.

Tomthunkit опубликовал ролик, в котором собака метит белое платье, сопроводив его подписью «Кажется, моей собаке не очень нравится моя невеста».

Девушка по имени Lauren вспомнила об эпизоде из сериала «Друзья», в котором Росс, один из главных героев, у алтаря назвал невесту именем своей бывшей девушки.

Канадец Барри Уилсон (Barry Wilson) поведал, как на собственной свадьбе сломал жене ребро, пытаясь повторить сцену из фильма «Грязные танцы». Многие также вспомнили о неловких ситуациях, когда кто-либо из гостей или участников свадебной церемонии выпивал слишком много алкоголя и начинал бесчинствовать.

Ранее в Twitter обсуждали «Тест на испорченность». В нем были перечислены различные не одобряемые обществом сексуальные практики. Каждой из них соответствовало определенное количество баллов, которые человек получал, если в его жизни происходило подобное. Пользователям предлагалось сложить баллы и поделиться результатами в комментариях.

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