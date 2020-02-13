Скандинавов разгневала реклама об их культурной несостоятельности

Новая реклама авиакомпании SAS (Дания, Норвегия, Швеция) разозлила пользователей сети. Причиной их недовольства стало указание на культурную несостоятельность: в ролике утверждалось, что все скандинавское на самом деле было заимствовано. С момента публикации на YouTube более 50 тысяч человек поставили рекламе дизлайк, а понравилась она менее 2,5 тысячи людей.

В разгневавшем пользователей ролике сообщается, что ничего скандинавского на самом деле не существует. В рекламе перечисляются знаковые для культур Дании, Норвегии и Швеции вещи, но при этом отмечается, что они были изобретены в других странах.

Так, например, говорится, что шведские фрикадельки были заимствованы у турок, а ветряные мельницы были придуманы на территории современного Ирана. В ролике также утверждается, что канцелярская скрепка, имеющая важное значение для норвежской культуры, была на самом деле изобретена в США.

Как пишет Reuters, по замыслу создателей реклама, в конце которой говорится, что путешественники привозят домой хорошие идеи, должна была подчеркнуть важность культурного взаимодействия и обмена.

Однако многие пользователи сети решили иначе и посчитали рекламу оскорбительной. Комментарии к набравшему 16 тысяч дизлайков YouTube-ролику были отключены, и его начали обсуждать в Twitter. Норвежка LA_Frostad заявила, что больше никогда не будет летать рейсами SAS, потому что они не чтят свое культурное наследие. А шведка Izabella Nilsson Jarvandi заявила, что Скандинавия может много чем гордиться, но только не авиакомпанией SAS.

Ранее житель австралийского города Сидней уличил в обмане рекламу ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Мужчина обнаружил, что в роликах компании используется его образ, а также его искаженные посты в соцсетях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!