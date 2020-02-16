Фотография рыжего из «Иванушек» с тонометром навеяла мысли о старости

Комик Денис Чужой опубликовал в Twitter скриншот публикации в Instagram солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова, рекламирующего тонометр. Пользователям соцсети фотография рыжего из «Иванушек» с прибором для измерения давления навеяла мысли о старости, а также стала поводом для многочисленных шуток.

«Мы состаримся и умрем, а Григорьев-Апполонов так и будет выглядеть», — предположил @mp3shin, однако некоторым юзерам его внешний вид показался несвежим. «Почему он выглядит как бабка-алкоголичка из уездного города М?» — спросил @ReallyBadMouse.

«Не могу поверить, что ему 50 в этом году», — признался @varlekingum. Григорьев-Апполонов отметит 50-летие в июле.

«Ну вообще человек прекрасно понимает свою целевую аудиторию», — отметил @milosev1c.

Многие пошутили, используя строки из хитов «Иванушек». «Тополиный пух, инфаркт, инсульт!» — переиначил @MrSaaremets. «Баба Маша, баба Даша, просто все мы стали старше», — пишет @KathDarkness. «Просто годы детские прошли», — прокомментировал сам автор твита.

В состав «Иванушек International» ныне входят Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Двое бывших участников группы — Игорь Сорин и Олег Яковлев — умерли в 1998 и 2017 годах соответственно.

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