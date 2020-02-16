Кардиологи назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа

Снизить риск сердечного приступа на 48 процентов может помочь дневной сон два раза в неделю. К такому выводу пришли кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии в ходе пятилетнего эксперимента, сообщает «Российская газета».

По информации издания, специалисты обращают внимание на связь между частотой и продолжительностью дневного сна. Так, у тех участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск сердечного приступа не снижался, а увеличивался. Те, кто устраивал дневной сон два раза в неделю, снизили тем самым риск сердечного приступа, причем продолжительность сна в их случае не имела решающего значения.

В эксперименте принимали участие более 3,4 тысячи человек в возрасте от 35 до 75 лет. Исследование длилось пять лет.

Ранее немецкий кардиолог рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление без лекарств. Так, по словам руководителя Центра профилактической и спортивной медицины технического университета Мюнхена Мартина Халя, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять миллиметров ртутного столба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!