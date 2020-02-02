Кардиолог развеял популярные мифы об умных часах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но в то же время вокруг них сложилось множество мифов, рассказал Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.

По словам врача, часто люди опасаются, что гаджеты могут за ними следить. Это не является мифом, поскольку фитнес-браслеты действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, однако есть возможность отключить эту функцию в настройках.

Вторым популярным мифом является излучение. Считается, что гаджеты, которые появились недавно, еще мало изучены и до конца не известны последствия постоянного ношения на руке. Однако Иванов развеял этот страх. «Нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — пояснил он.

При этим кардиолог рассказал о пользе умных часов для медицины. По его словам, гаджеты могут измерять сердечный ритм, артериальное давление, уровень сахара в крови, а также фазы сна. Кроме того, гаджеты могут стимулировать активность своего владельца. «Проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру», — заключил он.

По итогам 2019 года умные часы стали одними из самых популярных гаджетов у россиян. По данным ритейлеров электроники, с января по ноябрь прошлого года в России продали более 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей.

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