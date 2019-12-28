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Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

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Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники.

В этом году смартфоны покупали реже, чем в прошлом. В то же время на пять процентов вырос рынок продаж аксессуаров. Такие данные объяснили тем, что россияне предпочли не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал с помощью дополнительных устройств — умных часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников.

Так, с января по ноябрь в России продали более 640 тысяч умных часов на общую сумму 16,2 миллиарда рублей. В натуральном выражении рост продаж составил 64 процента в сравнении с прошлым годом, а в денежном — на 70 процентов.

Однако наиболее популярным аксессуаром этого года стали беспроводные наушники от брендов Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на рекордных 123 процента в сравнении с прошлым годом.

Ритейлеры ожидают, что в 2020 году текущая тенденция еще больше усилится благодаря росту продаж умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома.

Ранее были названы худшие гаджеты 2019 года. Среди них оказались смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate 30 Pro, а также ноутбук Microsoft Surface Pro X.

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