Оценена вероятность ухода Apple из России

Американская корпорация Apple не уйдет из России из-за закона о предустановке отечественного программного обеспечения. О своей уверенности в этом газете «Известия» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, российский рынок для этой компании крайне интересен. «Не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения», — пояснил он.

Также Мантуров обратил внимание на то, что на российском рынке в продажах смартфонов доминируют другие производители, а не устройства Apple. В частности, он рассказал, что пользуется гаджетом от южнокорейского производителя Samsung.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику без российского софта. Тогда Мантуров выразил уверенность в том, что при грамотном подходе реализация закона не приведет к удорожанию гаджетов.

Ранее 25 декабря стало известно, что самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь оказался iPhone XR. Гаджет от Apple захватил 3 процента всего рынка продаж смартфонов. Также в тройку вошли два бюджетных смартфона Samsung — Galaxy A10 и Galaxy A50 (2,6 и 1,9 процента продаж соответственно).

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