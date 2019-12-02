Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.

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Как следует из текста документа, точный перечень устройств, на которые будет необходимо устанавливать российский софт, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В ноябре данный документ был одобрен Госдумой. Отмечалось, что нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

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