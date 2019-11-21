Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 21 ноября.

Точный перечень устройств и программ определит правительство. В качестве примера товаров, которые смогут продаваться только с отечественным программным обеспечением, авторы инициативы приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Нововведение позволит избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ, говорится в пояснительной записке. Кроме того, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний, считают авторы инициативы.

В правительстве дали положительный отзыв на законопроект, он вступит в силу в июле 2020 года.

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