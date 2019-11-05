Депутаты захотели запретить смартфоны без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 5 ноября.

Документ обязывает с 1 июля следующего года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван обеспечить для российских пользователей возможность «использовать приобретаемое оборудование без необходимости установки дополнительных программ».

Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных фирм.

Правительство дало положительный отзыв на данный законопроект. В кабмине полагают, что принятие закона в числе прочего позволит повысить востребованность российских программ на информационном рынке.

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