Путин поручил изучать поведение молодежи в сети

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить онлайн-исследования по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Таким образом органы государственной власти должны будут получать данные «о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

В 2018 году глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев предложил обучать российскую молодежь духовным ценностям в соцсетях. А в январе депутат Госдумы выразил идею, чтобы молодежь проводила митинги не на улицах, а в интернете, поскольку «в сети намного проще добиться желаемого результата».

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