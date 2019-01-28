В Госдуме предложили молодежи митинговать в сети

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил молодежи проводить митинги не на улицах, а в интернете. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 28 января.

«Я предлагаю, чтобы наша молодежь подумала над тем, чтобы сделать электронные забастовки, митинги в интернете. То есть зачем на площади держать бумажку, на которой написано что-то, если ее намного больше людей увидят в вашем аккаунте?» — сказал он.

Парламентарий считает, что в сети намного проще добиться желаемого результата.

В середине декабря 2018 года в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству. Наказание предполагается за «явное неуважение» к обществу, государству, госсимволам и госорганам». Критерий «явный» в документе не раскрывается.

23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в ГД заявил, что намерен добиться активности сверстников.

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