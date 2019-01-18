В Госдуме решили завести робота для приема граждан

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов обратился в аппарат нижней палаты парламента с просьбой разрешить ему взять на работу робота-андроида, передает «Интерфакс».
«Я позиционирую его не в качестве замены своего помощника, который принимает обращения граждан, а как подспорье», — поведал он.
Власов отметил, что человекоподобная машина с головой, руками и телом будет предоставлять посетителям информацию о деятельности партии и самого Власова в качестве депутата и будет работать бесплатно.
Он также подчеркнул, что уже договорился со «Сбербанком» о предоставлении ему такого робота (они также работают в отделениях банка). Однако, чтобы провести его в Госдуму, нужно оформить все документы.
Депутат добавил, что намерен понять на практике, какую систему правового регулирования надо создать для использования роботов в работе, поскольку в России нет соответствующего законодательства.
Ранее Власов объяснил орфографические ошибки в тексте письма, которое разослал в сотни высших учебных заведений, тем, что оно было написано его помощником, и заверил, что знает русский язык. «Просто огромное количество документов иногда влияет на правильное написание тех или иных слов»,— пояснил он.