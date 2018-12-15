Российскую молодежь предложили обучать духовным ценностям в соцсетях

Российская молодежь лучше усвоит духовные ценности, если распространять их через интернет и социальные сети. С такой инициативой выступил глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в ходе религиозного форума «Россия в будущее», передает радио «Говорит Москва».

Бугаев отметил, что раньше с этой функцией справлялись плакаты, которые можно было повесить в учебных заведениях, однако сейчас этого недостаточно. «Намного эффективнее будет, если мы об этом хорошем, добром и ценном расскажем в социальных группах в интернете. При помощи мессенджеров, неформальных объединений молодежи, которые зачастую охватывают огромное количество людей», — сказал он.

По словам чиновника, современные способы распространения информации помогут молодым людям лучше уяснить моральные ценности.

В мае 2018 года стало известно, что в российских школах могут начать преподавать новый курс для учеников и их родителей — о семейном укладе. В рамках курса дети будут изучать основы семейной психологии, мужской и женской культуры, семейного уклада, здорового образа жизни, духовно-нравственное развитие, подготовку к будущему родительству и другие темы.

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