Глава Росмолодежи рассказал о пользе хайпа в борьбе с «группами смерти»

Основная работа по борьбе с «группами смерти» и так называемыми колумбайн-сообществами заключается в том, чтобы транслировать молодым людям определенные ценности современными способами. Об этом рассказал глава Росмолодежи Александр Бугаев в интервью RT.

«Нужно понятно — если хотите, модным словом “хайпово” — доносить то, что требуется сказать молодому человеку», —отметил он.

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По словам Бугаева, эффективнее всего работать с молодежью в интернете и соцсетях. Это поможет в борьбе с рядом организаций, которые «спекулируют сознанием молодых людей в своих интересах, насаждают ложную идеологию».

«Конечно, мы можем нарисовать плакат и повесить его на стене, но мы живем в абсолютно оцифрованном мире, где не каждый молодой человек этот плакат прочитает», —подчеркнул глава организации.

В апреле прошлого года Александр Бугаев заявил, что в России не хватает закона, который регулировал бы молодежную политику. В частности, он указал на необходимость систематизировать работу с молодым поколением со стороны органов власти в регионах.

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