Российских школьников начнут учить семейным ценностям

В ближайшем будущем в российских школах могут начать преподавать новый курс для учеников и их родителей — о семейном укладе. Для его изучения не будет создаваться отдельный предмет, его темами дополнят существующие занятия, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что курс будет включен в список предметов, изучаемых старшеклассниками по выбору. В него войдут все или часть следующих блоков: основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права, основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания, уроки семейной любви, подготовка к будущему родительству.

Методические рекомендации по подготовке курса будут направлены во все российские регионы до 1 июня. Он станет частью программы Минобрнауки по вовлечению родителей в учебный процесс.

Документ разработан общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» (НРА), которая выиграла соответствующий тендер в конце прошлого года. НРА получила почти 6,4 миллиона рублей за создание курса, а также за изготовление буклетов, листовок, памяток и плакатов. В том числе «В.В. Путин о семье» и «Мудрость сорока поколений о роли семьи в воспитании детей».

Организация собирается разработать и другие рекомендации, например «по написанию истории семьи и рода и по финансовой грамотности для родителей».

В декабре 2017 года уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила обучать школьников «Семьеведенью» или «Семейному счастью». Двумя месяцами ранее Минобрнауки выступило за введение разработанного РПЦ учебного курса «Нравственные основы семейной жизни».

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