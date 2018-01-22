Мизулина назвала вредительством идею уравнять супругов и сожителей в правах

Сенатор Елена Мизулина раскритиковала инициативу законодательно приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместного проживания партнеров, назвав ее вредительством. Об этом в понедельник, 22 января, передаетРИА Новости.

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«Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров», — отметила Мизулина. По ее мнению, принятие подобного законопроекта нанесет вред стране и ослабит институт брака и семьи, поэтому настоящие патриоты должны выступить против него.

Против законопроекта также выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она напомнила о традиционных ценностях, в которые не вписываются незарегистрированные отношения.

В понедельник, 22 января, в Госдуму внесли проект закона, в котором предлагается ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения» и приравнять длительное сожительство к официальному браку. В документе отмечается, что фактическими отношениями будет считаться совместное проживание мужчины и женщины в течение не менее пяти лет, а в случае рождения ребенка — не менее двух лет. По мнению автора инициативы сенатора Антона Белякова, это в первую очередь облегчит процедуру раздела имущества, нажитого за время совместной жизни.

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