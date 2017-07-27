Собянин разрешил регистрировать браки в Московском зоопарке

Московский зоопарк включили в перечень учреждений культуры, в которых можно проводить торжественные церемонии регистрации брака. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мэрии в четверг, 27 июля.

Такое распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Материалы по теме Брак у ворот Найдены главные причины устраивать свадьбу

В администрации напомнили, что первоначально в списке, появившемся в 2006 году, значились только Государственный музей Пушкина (ГМИИ), Музей Москвы, а также музеи-усадьбы «Кусково» и «Останкино».

Затем перечень дополнили Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, особняк Смирнова на Тверском бульваре и еще несколько учреждений.

В мае зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина пообещала внести в парламент законопроект о регистрации браков вне стен загсов из-за сообщений о запрете в этих учреждениях живого музыкального сопровождения, разбрасывания лепестков роз и шампанского.