В Госдуме предложили приравнять венчание к регистрации брака

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин предложил юридически уравнять венчание и регистрацию брака, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«До революции это таинство, о чем я уже сказал, называлось венчанием. И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака (...) были по статусу юридически приравнены», — сказал он.

В апреле 2015 года адвокат Александр Добровинский предложил приравнять к союзу, зарегистрированному в ЗАГСе, церковный брак, а также сожительство. По его словам, сожительство должно приравниваться к браку после двух лет отношений. В случае если партнеры разойдутся, их имущество должно делиться в пропорции 50 на 50.

Церковный брак, или венчание, — это христианский супружеский союз мужчины и женщины, заключенный через священнодействие в религиозной общине. До начала XX века был единственным видом брака. В настоящее время в России законным считается только брак, заключенный в органах ЗАГС.