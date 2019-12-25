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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

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Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

Гаджет американской корпорации Apple захватил 3 процента рынка продаж смартфонов. Также в тройку вошли два бюджетных смартфона корейского производителя Samsung — Galaxy A10 и Galaxy A50 (2,6 и 1,9 процента продаж соответственно).

В десятке рейтинга оказались также Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Ранее в декабре издание The Verge опубликовало рейтинг самых значимых гаджетов последнего десятилетия. В топ попали умная колонка Amazon Echo, ноутбук MacBook Pro, а возглавил его смартфон iPhone 4. Величайшим провалом десятилетия среди гаджетов стал взрывающийся флагман 2016 года Samsung Galaxy Note 7.

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