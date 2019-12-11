iPhone назван величайшим гаджетом десятилетия

Издание The Verge составило список из ста главных, по мнению редакции, девайсов последних десяти лет. Величайшим гаджетом десятилетия назван iPhone 4.

По словам главного редактора медиа Нила Патела (Nilay Patel), аппарат 2010 года выпуска является самым красивым, инновационным и влиятельным смартфоном на рынке. В статье говорится, что флагман от Apple стал первым телефоном, который получил корпус из стекла и металла, прорывной чип А4, потрясающий Retina-дисплей, удобную ОС.

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На втором месте оказалась смарт-колонка Amazon Echo, которая является одним из лидеров американского рынка умных девайсов, на третью строчку поместили портативный ноутбук MacBook Air. В первой десятке оказались еще два продукта Apple — новые наушники AirPods Pro (шестое место) и умные часы Apple Watch 3 (седьмое место). На четвертую позицию редакция издания поставила популярный смартфон Samsung Galaxy S6, выпущенный в 2015 году, на пятую — электрокар Tesla Model S.

В рейтинг также попали такие спорные девайсы, как электронная сигарета Juul, изношенные кабели для зарядки iPhone, селфи-палка и спиннер. Замыкают топ-100 очки Google Glass, которые были выпущены в 2013 году, но так и не стали популярным продуктом.

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