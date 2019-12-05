Наушники Sennheiser признали лучшими на рынке

Роскачество протестировало проводные и беспроводные наушники и назвало лучшие. Результаты исследования и рейтинг опубликованы на сайте организации.

Специалисты дополнили свой прошлогодний рейтинг, добавив в него новые модели. Лучшими назвали проводные наушники Sennheiser HD 630VB, на второе и третье места вышли беспроводные модели: накладные Sony WH-1000XM2 и «затычки» AirPods Pro. Обе модели обладают системой активного шумоподавления. В десятке топовых гарнитур больше всего представителей бренда Sony (4 штуки), беспроводные и проводные аксессуары заняли по пять позиций.

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Исследователи заметили, что модели этого года стали более комфортными и автономными. В то же время, отмечают эксперты, новинки стали более хрупкими, чем старые и проверенные модели: «Бережное использование и выбор конструкции наушников под себя позволят обойти даже этот недостаток».

Специалисты посоветовали россиянам выбирать гарнитуру, основываясь не только на качестве звука, но и на удобстве. Перед покупкой Роскачество советует посетить магазин и померить понравившуюся пару — не давят ли амбушюры, не болит ли голова во время использования.

Ранее Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси. Эксперты оценивали программы популярных агрегаторов по 48 критериями и составили отдельные топы для смартфонов под управлением iOS и Android.

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