В российском детском питании нашли токсичные вещества

Роскачество проверило детское яблочное пюре, представленное на российском рынке, и нашло пестициды в 10 из 24 образцов. Об этом сообщается на сайте организации.

Следы таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол, были обнаружены в пюре следующих торговых марок: Habibi, Heinz, «Агуша», «Егор Иванович», «Избенка», «Ложка в ладошке», «Расти большой», «Сады Придонья», «Спеленок» и «Умница».

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При этом на предмет соответствия ГОСТу проверку прошли все бренды. Согласно российским стандартам, в детском пюре не должно быть никаких посторонних добавок, красителей, консервантов, специй, сахара и соли.

Что касается пестицидов, то их содержание в настоящее время в России никак не нормируется и не контролируется, поэтому формально нарушением это считать нельзя.

Пестициды — химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками и переносчиками опасных заболеваний человека и животных.

Правительство России ранее предложило подумать об ограничении импорта адаптированных молочных смесей для детей и ингредиентов для их изготовления.

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